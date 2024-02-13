ألمانيا تدعو إلى هدن إنسانية بغزة.. ووزير الخارجية الفلسطيني: لا نخجل من الحديث عن إصلاح السلطة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "هناك حاجة إلى هدن إنسانية في غزة، ويجب توفير الحماية للمدنيين واستمرار عمليات الإغاثة".

وأوضحت بيربوك أن "بناء إسرائيل المستوطنات غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين".

وأضافت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية جزء من حل أشمل للنزاع بين الطرفين"، وحثت السلطة الفلسطينية على "المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات".

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم".

وأضاف المالكي: "سنعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار.. رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم".

وتابع: "لا نخجل من الحديث في موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية".

