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عربي و دولي

إجتماع أميركي "إسرائيلي" خاص برفح.. وهذه نتائج المباحثات

2024-04-02 | 01:39
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إجتماع أميركي &quot;إسرائيلي&quot; خاص برفح.. وهذه نتائج المباحثات
إجتماع أميركي "إسرائيلي" خاص برفح.. وهذه نتائج المباحثات

قال البيت الأبيض إن "إسرائيل وافقت على أخذ المخاوف الأميركية في الاعتبار بشأن الهجوم الذي تهدد بشنه على رفح جنوبي قطاع غزة"، وذلك خلال اجتماع عقد عبر الفيديو أمس الاثنين.

وذكر البيت الأبيض أن الجانب الأميركي أعرب خلال الاجتماع عالي المستوى عن قلقه إزاء "مسارات العمل المختلفة في رفح"، وأشار إلى أن المسؤولين من الجانبين اتفقوا على إجراء مناقشات أخرى على مستوى الخبراء في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وعقد اجتماع الاثنين عبر الفيديو بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ضمن "مجموعة العمل الاستشارية الإستراتيجية" مع نظرائهم "الإسرائيليين".
وقال البيت الأبيض إن الجانبين أجريا نقاشات "بناءة" بشأن رفح، واتفقا على "الهدف المتمثل في هزيمة حركة حماس".
إجتماع أميركي "إسرائيلي" خاص برفح.. وهذه نتائج المباحثات

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خامنئي: إيران "ستعاقب" إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق
06:35

خامنئي: إيران "ستعاقب" إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أنّ إيران "ستعاقب" "إسرائيل" بسبب الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.

06:35

خامنئي: إيران "ستعاقب" إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أنّ إيران "ستعاقب" "إسرائيل" بسبب الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.

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