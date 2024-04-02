المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف عملياته فوراً في المنطقة: نشعر بالصدمة

أكد المطبخ المركزي العالمي "ورلد سنترال كيتشن" أنه يشعر بالصدمة "بعد تأكيد مقتل 7 من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي بغزة".

وأضاف أن "فريقنا كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا"، موضحاً أنه "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي".

وتابع المطبخ المركزي العالمي: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية"، مفنداً أن "القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين".

وشدد على أنه "سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا".