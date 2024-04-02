جلسة لمجلس الأمن بشأن ضربة القنصلية في دمشق
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم إجتماعاً بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بطلب من موسكو.
وقال بوليانسكي في بيان له: "بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، توجه الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لإدانة هذا العمل. وبعد رسالة الإيرانيين، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي".
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت يوم الاجتماع في الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 أبريل.