جلسة لمجلس الأمن بشأن ضربة القنصلية في دمشق

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم إجتماعاً بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بطلب من موسكو.