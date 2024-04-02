قصف القنصلية.. المجلس الأعلى للأمن الإيراني يجتمع ويتخذ "القرارات المناسبة"

عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف "الإسرائيلي" للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرا إلى أن "قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تمت مساء أمس الاثنين".

في السياق، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني إن "إسرائيل ستواجه عقابا شديداً".