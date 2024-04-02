وزارة الخارجية دانت الإعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية: تصعيد خطير

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أنّ إيران "ستعاقب" "إسرائيل" بسبب الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.