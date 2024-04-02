وزارة الخارجية دانت الإعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية: تصعيد خطير
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وأكدت أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية.
وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما رأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والاعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين.