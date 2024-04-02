عاجل
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
24
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:56
جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد
08:19
دراسة تحذر من معقمات اليدين.. هذا ما تسببه لخلايا الدماغ
07:43
شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه
05:55
مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر
05:41
حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
عربي و دولي
الخارجية البريطانية: استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
2024-04-02 | 11:32
A-
A+
الخارجية البريطانية: استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء الإسباني: على الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات الهجوم على عمال الإغاثة بغزة في أقرب وقت
الخارجية الأميركية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا ولا نعتقد أن المفاوضات بشأن هدنة إنسانية في غزة قد انتهت أو وصلت إلى طريق مسدود
وزير الخارجية البريطانية يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا
الخارجية البريطانية: استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
عربي و دولي
البريطانية:
استدعاء
السفيرة
الإسرائيلية
الإغاثة
العودة الى الأعلى
"إسرائيل" تغتال فريق إغاثة أجنبي.. وأستراليا تطالب بالمحاسبة
شبكة الجزيرة: ندين تصريحات نتنياهو ولا نجد لها إلا وصفا واحدا وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:05
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
15:05
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
14:58
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
14:58
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
14:12
البيت الأبيض: واشنطن ليست ضالعة بأي شكل في الغارة الإسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية بدمشق
14:12
البيت الأبيض: واشنطن ليست ضالعة بأي شكل في الغارة الإسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية بدمشق
يحدث الآن
عربي و دولي
15:05
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
عربي و دولي
14:58
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
محليات
14:48
الابيض استقبل مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط: لتمكين النظام الصحي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-27
فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: النتيجة المباشرة لهذا الموازنة واضحة وهي اننا أمام ارتفاع كبير بالاسعار
10:50
بالفيديو - نهر "أبو علي" يختنق!
13:03
النشرة الجوية 02-04-2024
06:41
ميقاتي في صدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء .. ماذا في جدوال الاعمال؟
01:25
"إسرائيل" تغتال فريق إغاثة أجنبي.. وأستراليا تطالب بالمحاسبة
2024-03-30
غارة اسرائيلية معادية تستهدف آلية تابعة لـ "اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني
بالفيديو
بالفيديو
13:07
مقدمة النشرة المسائية 02-04-2024
13:03
النشرة الجوية 02-04-2024
08:45
بالفيديو - الاعتداء على عنصر مسن في شرطة بلدية البترون أمام أعين المواطنين
06:01
شارل جبور : لا يُمكن للحزب أن يقصف من البلدات المسيحية
05:50
شارل جبور عن ضربة القنصلية: لا ردّ كلاسيكي.. ولو كنت إيرانياً لقصفت تل أبيب
04:34
إبراهيم بيرم : الحزب مرتاح.. وضربة القنصلية الإيرانية ليست نهاية المطاف
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:55
مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر
محليات
05:55
مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر
منوعات
03:04
كارثة طبية.. مستشفى معروف يجري إجهاضاً للسيدة الخطأ
منوعات
03:04
كارثة طبية.. مستشفى معروف يجري إجهاضاً للسيدة الخطأ
فن
06:00
وفاة نجمة "سعودي آيدول" بطريقة مروعة.. هذا ما حصل معها
فن
06:00
وفاة نجمة "سعودي آيدول" بطريقة مروعة.. هذا ما حصل معها
منوعات
02:04
طقس مستقر يسيطر على لبنان.. متى تعود الأمطار؟
منوعات
02:04
طقس مستقر يسيطر على لبنان.. متى تعود الأمطار؟
محليات
08:45
بالفيديو - الاعتداء على عنصر مسن في شرطة بلدية البترون أمام أعين المواطنين
محليات
08:45
بالفيديو - الاعتداء على عنصر مسن في شرطة بلدية البترون أمام أعين المواطنين
عربي و دولي
01:57
بعد ضربة دمشق.. إيران وأميركا تتبادلان الرسائل
عربي و دولي
01:57
بعد ضربة دمشق.. إيران وأميركا تتبادلان الرسائل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024