مظاهرة أمام مقر الكنيست احتجاجا على إدارة نتنياهو للحرب في غزة وللمطالبة بانتخابات مبكرة وإنجاز صفقة تبادل

وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق

وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق

وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة