الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بلينكن: أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة"

2024-04-02 | 15:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلينكن: أوكرانيا تمر بـ&quot;لحظة حرجة&quot;
بلينكن: أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة"

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن أوكرانيا تمر "بلحظة حرجة" في حربها مع روسيا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الغربي العاجل، معربا عن أسفه للجمود الذي يشهده الكونغرس حول حزمة مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات.

وقال بلينكن، للصحفيين خلال زيارة لفرنسا: "من الضروري للغاية تزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذخائر والدفاعات الجوية".

وأضاف: "هذا سبب آخر وراء ضرورة الموافقة بأسرع ما يمكن على طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه الرئيس بايدن إلى الكونغرس".

وحث بايدن مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية والمالية، لكن رئيس المجلس مايك جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيرا إلى أولويات محلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه إذا لم تحصل كييف على المساعدات، فسيكون على الجيش الأوكراني أن يتراجع "خطوات صغيرة".

وزار بلينكن مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مصنع أسلحة تابع لشركة نكستر يزود أوكرانيا بمدافع الهاوتزر.

وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسابيع الأخيرة موقفا أكثر تشددا تجاه روسيا، وسط مخاوف من فقدان أوكرانيا للأرض والدعم في الحرب، لا سيما في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم الأميركي
بلينكن: أوكرانيا تمر بـ"لحظة حرجة"

عربي و دولي

بلينكن

روسيا

أوكرانيا

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس الوزراء الإسباني: على الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات الهجوم على عمال الإغاثة بغزة في أقرب وقت
وزارة الخارجية دانت الإعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية: تصعيد خطير

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"
04:16

بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

​وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأنهم "حيوانات" و"ليسوا بشرا" في كلمة ألقاها في ميشيجان، ليعود إلى اللغة المهينة التي كثيرا ما استخدمها في حملاته.

04:16

بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

​وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأنهم "حيوانات" و"ليسوا بشرا" في كلمة ألقاها في ميشيجان، ليعود إلى اللغة المهينة التي كثيرا ما استخدمها في حملاته.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024