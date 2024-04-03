بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

ووصف ترامب، الذي ظهر مع العديد من ضباط إنفاذ القانون، بالتفصيل عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وحذر من أن العنف والفوضى سيقضيان على البلاد إذا لم يفز في انتخابات تشرين الثاني.

وفي خطاب لاحق في جرين باي بولاية ويسكونسن، استخدم نبرة مماثلة، واصفا انتخابات عام 2024 بأنها "المعركة النهائية" للأمة.