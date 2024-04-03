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عربي و دولي

بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

2024-04-03 | 04:16
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بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ &quot;الحيوانات&quot;
بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

​وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بأنهم "حيوانات" و"ليسوا بشرا" في كلمة ألقاها في ميشيجان، ليعود إلى اللغة المهينة التي كثيرا ما استخدمها في حملاته.

ووصف ترامب، الذي ظهر مع العديد من ضباط إنفاذ القانون، بالتفصيل عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وحذر من أن العنف والفوضى سيقضيان على البلاد إذا لم يفز في انتخابات تشرين الثاني.

وفي خطاب لاحق في جرين باي بولاية ويسكونسن، استخدم نبرة مماثلة، واصفا انتخابات عام 2024 بأنها "المعركة النهائية" للأمة.

بالفيديو - ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

المهاجرين غير الشرعيين

الولايات المتحدة الأميركية

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