"يجب أن أقدّم المساعدة ".. كلمات مؤثرة لعامل إغاثي قتلته "إسرائيل"

كان داميان سوبول من بين سبعة أشخاص يعملون في منظمة ورلد سنترال كيتشن قتلوا في ضربة جوية "إسرائيلية" في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين في واقعة أثارت غضبا دوليا وتنديدا واسع النطاق.وقال كشيشتوف بوترا لرويترز في مقابلة "هو بطل بالنسبة لي".وكان بوترا وسوبول صديقين تعارفا في الطفولة ولم تفرق بينهما السنون.وتربيا معاً في نفس البلدة وهي بشمشل في جنوب شرق بولندا، وعاشا متلاصقين حتى أنهما كانا يلعبا كرة القدم في نفس الفريق.وقال بوترا عن التزام صديقه بأعمال الإغاثة "كان يقول دائما إن لم يكن هو (من يشارك في أعمال الإغاثة)، فمن إذاً؟ يجب أن يذهب أحد إلى هناك، يجب أن يقدم أحداً المساعدة لهؤلاء الناس".