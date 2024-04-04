زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة فوكوشيما اليابانية

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان اليوم الخميس، بدون صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.

وقالت شركة "تيبكو" التي تشغل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يتم رصد "أي خلل" سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.

وقدر المركز الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6.1 درجات مشيراً إلى أنه وقع على عمق 40.1 كيلومترا.

وشهدت اليابان أشد زلزال بلغت قوته 9 درجات في آذار 2011 حين ضرب تحت البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.

وتسببت تلك الكارثة بانهيار 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما محدثة أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب وأخطر حادث نووي منذ تشرنوبيل.

وتعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7.5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بأكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.

وكانت اليابان أصدرت أمس الأربعاء تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 7.4 درجات، غير أنها عادت لاحقا لتلغيه.