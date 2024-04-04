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عربي و دولي

إيران.. هجمات تستهدف مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري

2024-04-04 | 01:47
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إيران.. هجمات تستهدف مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري
إيران.. هجمات تستهدف مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري

قتل ثلاثة رجال أمن على الأقل بينهم نائب رئيس مركز للشرطة في هجمات على مراكز أمنية ومقرات تابعة للحرس الثوري جنوب إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن جماعة تطلق على نفسها اسم "جيش العدل" شنت هجمات على مقرات مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، أسفرت عن مقتل نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين.
وأعلن نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن وتنفيذ القانون علي رضا مرحمتي أن ثلاثة من المدافعين الأمنيين قتلوا حتى الآن نتيجة الهجمات التي استهدفت مساء الأربعاء عدة مقرات عسكرية في جنوب المحافظة.
وقال علي رضا مرحمتي في مقابلة مع مراسل وكالة (إرنا) للأنباء فجر الخميس: "في حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء (السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش)، تعرضت عدة مقار عسكرية لهجمات من قبل مجموعة إرهابية في مدينتي راسك وتشابهار (بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران".
وأضاف: "في ظل جهوزية القوات العسكرية والشرطية تم التصدي للمهاجمين الذين سقط عدد منهم بين قتيل وجريح".
وبين مرحمتي أن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأضاف: "إن جماعة "جيش الظلم" التابعة للصهاينة هي التي تبنت هذه الهجمات الإرهابية".
إيران.. هجمات تستهدف مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري

عربي و دولي

إيران

الحرس الثوري الإيراني

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