مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يكسر صمته ويوجه رسالة لنتنياهو



كسر خوسيه أندريس، مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته في مقابلة مع "رويترز" حول الضربة العسكرية "الإسرائيلية" التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.