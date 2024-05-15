بايدن وترامب يحددان موعد المناظرتين... ترامب: بايدن أسوأ مناظر

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عزمه قبول دعوة لإجراء مناظرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية يوم 27 يونيو/حزيران.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية على حسابها بموقع إكس عن ترامب قوله: "سأكون هناك".

وأكدت قناة "آي بي سي" أنها ستستضيف المناظرة الثانية، بعدما أعلنت شبكة "سي ان ان" أنها ستنظم المناظرة الأولى في إطار حملة انتخابات العام 2024.

وعرض الرئيس جو بايدن ، مناظرة منافسه الجمهوري دونالد ترامب مرتين.

وأكد بايدن أنه على استعداد لمناقشة ترامب مرتين قبل انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وكتب عبر منصة إكس "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يحضر أي مناظرة".

قبل ترامب العرض في منشور على موقع ترث سوشيال، وانتقد بايدن ووصفه بأنه "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق"، وأوصى بأكثر من مناظرتين، وكتب "دعونا نستعد للمناظرة".

وقال بايدن للمرة الأولى الشهر الماضي في مقابلة مع المذيع هوارد ستيرن إنه سيناظر ترامب، بعد أن سخر الرئيس السابق، لعدة أشهر، من بايدن بشأن تحديد مواعيد للمواجهة.