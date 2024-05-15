هنية: سنشارك بقرار إدارة قطاع غزة بعد الحرب

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سلسلة من التصريحات الهامة حول الوضع الراهن في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار المقاومة وتعاون حماس مع وسطاء مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



