هنية: سنشارك بقرار إدارة قطاع غزة بعد الحرب

أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية"، بحسب وكالة "نوفوستي".
أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سلسلة من التصريحات الهامة حول الوضع الراهن في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار المقاومة وتعاون حماس مع وسطاء مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الأربعاء، لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد.