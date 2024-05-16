مباحثات ثنائية بين بوتين ونظيره الصيني

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ الرئيسين الروسي والصيني أجريا محادثات وجيزة قبل بداية المباحثات الرسميّة بينهما.



وذكر الرئيس الصيني قبيل بدء المحادثات أنّ الصين مستعدة لتعزيز الروابط مع روسيا، وأنّ "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا".



بدوره، شدد بوتين على أنّ "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم.



وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا لولاية خامسة.