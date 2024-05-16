بلينكن: على "إسرائيل" وضع خطة واضحة لمستقبل القطاع

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه "يتعين على إسرائيل وضع خطة واضحة ومحددة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف "لن ندعم اسرائيل، وبالطبع أيضا لا ندعم حكم حماس في غزة، لقد رأينا ما آلت إليه الأمور في كثير من الأحيان بالنسبة لشعب غزة وإسرائيل. ولا يمكن أيضا حدوث فراغ في السلطة لأنه قد تملؤه الفوضى".



وأجرى بلينكن محادثات عديدة مع الدول العربية المجاورة لإسرائيل بشأن ما تسمى خطة ما بعد الحرب في غزة، منذ أن تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس قبل أكثر من 7 أشهر.