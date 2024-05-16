بالفيديو - فيضانات عارمة تخلف قتلى وخسائر كبيرة في إيران!

وذكر الرئيس التنفيذي لعمليات الإنقاذ في مشهد حميد رضا كافياني أن "أعداد الوفيات والمفقودين قد ترتفع خلال الساعات المقبلة"، مبينا أن "ساحة الثورة كانت أهم نقطة عملياتية في حادثة السيول، وتتمركز الفرق هناك مع قوارب الإنقاذ ويقومون بالبحث عن المركبات المحاصرة".



بدوره، أعلن حاكم مدينة مشهد محسن دواري توطين سكان القرى المحيطة ونقلهم إلى مناطق آمنة بعد تضرر منازلهم جراء الفيضانات، مؤكدا انهيار عدد من المنازل الريفية.