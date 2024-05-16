بالفيديو - فيضانات عارمة تخلف قتلى وخسائر كبيرة في إيران!

فيضانات شديدة ضربت #خراسان #إيران أمس. 🇮🇷🌧️
pic.twitter.com/VoalB58Ezd
— TRNDNEWS (@TrendyNewss) May 10, 2024
فيضانات شديدة ضربت #خراسان #إيران أمس. 🇮🇷🌧️
pic.twitter.com/VoalB58Ezd
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه "يتعين على إسرائيل وضع خطة واضحة ومحددة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة".
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
أفادت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، "بإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا".