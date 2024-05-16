اتفاقية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفاقيات لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وكانت قد أُجريت مباحثات بين الرئيسين الروسي والصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، خلال زيارة يجريها بوتين.



وذكر الرئيس الصيني قبيل بدء المحادثات مع بوتين، أنّ الصين مستعدة لتعزيز الروابط مع روسيا، وأنّ "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا".



بدوره، شدد بوتين على أنّ "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم.

