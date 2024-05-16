ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية وعلى المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين

الصحافي #بشارة_خير_الله لـ #هنا_بيروت : فريق معارض وعلى رأسه "القوات اللبنانية" سيلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الساعات المقبلة وسيتزامن ذلك مع تحركات في الشارع للضغط على المجتمع الدولي بانه لا يمكن التعاطي مع لبنان بهذه الخفة