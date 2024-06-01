بالفيديو - ابتسامة بايدن تتحول لحملة دعائية لصالح ترامب
في ظل سباق محموم قبل انتخابات الرئاسة الأميركية بين الرئيس الحالي جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، يستغل كل فريق أبسط الأحداث لتحويلها إلى نقطة تخدم حملته الانتخابية.
وبعد أن تلقى ترامب صفعة قوية حين دانته هيئة محلفين في نيويورك بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016، استغلت حملته الانتخابية رد فعل بايدن على هذا القرار في دعايتها ضده.
ولم يستغرق الأمر أكثر من 3 ساعات حتى تمكنت حملة ترامب من تحويل لقطة طُلب فيها من بايدن التعليق على رد فعل ترامب، بعد تلقيه هذا الحكم المدوي، إلى دعايا مضادة.