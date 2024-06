بالفيديو - ابتسامة بايدن تتحول لحملة دعائية لصالح ترامب

ففي مساء الجمعة، سألت الإعلامية كيلي أودونيل من قناة "إن بي سي" بايدن: "سيدي الرئيس، هل يمكنك أن تخبرنا: يشير دونالد ترامب إلى نفسه كسجين سياسي ويلومك بشكل مباشر. ما ردك على ذلك، سيدي؟"

لم يقل بايدن أي شيء، لكنه التفت إلى تجمع الصحافة واكتفى بوجه مبتسم، انتشر في وسائل الإعلام بعد ذلك. وتلقف فريق حملة ترامب اللقطة، وأضاف لها موسيقى مرعبة، مع ضبط الفيديو على وضع الحركة البطيئة. وبعدها مباشرة، نشر مدير حملة ترامب المشارك كريس لاسيفيتا الفيديو على منصة "إكس"، ووصف بايدن المبتسم بأنه "وجه الفساد". نتيجة لهذه الابتسامة تعرض بايدن لانتقادات حادة، ووصفت شبكة "فوكس نيوز" ابتسامته بالشريرة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأميركي أنه "سيمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا الحكم، تماما مثل أي شخص آخر لديه ذات الفرصة"

