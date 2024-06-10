وزير الخارجية الايرانية يتوعّد "اسرائيل"!

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة في لبنان"، مشيرا الى ان "الاستقالات المتكررة في حكومة الكيان الصهيوني تظهر انهياره من الداخل".

