بعد لقاء السيسي.. بلينكن لقادة المنطقة: إضغطوا على حماس

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء، مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وحرص الرئيس المصري، في هذا الصدد، على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه لوقف إطلاف النار في قطاع غزة، يجب على قادة المنطقة العربية أن يضغطوا على حركة حماس، لتقبل بذلك.

وقال بلينكن من العاصمة المصرية القاهرة، إن تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام وقف دائم للقتال في قطاع غزة، وأن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قوله.

وأضاف بلينكن لقادة المنطقة: "إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقبل به".

وأشار بلينكن إلى أن أميركا تعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه، بحسب قوله.

وأضاف: "سنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المهم العمل على خطط لليوم التالي بعد الحرب".

وأوضح أن الطريقة المثلى لاستعادة جميع المحتجزين بمن فيهم الأميركيون، هي قبول وقف إطلاق النار، وأن هناك ضرورة ملحة للحصول على رد إيجابي من حماس من أجل وقف إطلاق النار.





