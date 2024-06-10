حماس تتحدث عن "عقبة" بلينكن أثناء زيارته للمنطقة

وأضاف: "خطاب بلينكن خلال زيارته للقاهرة هو مثال للانحياز لإسرائيل، وتوفير الغطاء الأميركي للمحرقة التي يمارسها الاحتلال في غزة. هذه المواقف هي المعيق الحقيقي أمام التوصل لأي اتفاق".وطالب بلينكن قبيل مغادرته القاهرة، الأحد، متجها إلى "إسرائيل" الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح هدنة في غزة.وقال بلينكن في تصريحات صحفية موجهة إلى الحكومات في أنحاء المنطقة "إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقول نعم"، في إشارة إلى مقترح الهدنة المقدم من الرئيس الأميركي جو بايدن.