ضابط إسرائيلي: خط رفيع فصل عملية النصيرات عن الفشل الذريع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم الاثنين عن ضابط إسرائيلي قوله "إن عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة بمخيم النصيرات كان يفصلها عن الفشل الذريع خط رفيع".

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الصحيفة بأن "القتال العنيف كاد يمنع المحتجزين وفريق القوات الخاصة الإسرائيلية من الخروج أحياء".

من جانبها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم "إن عمليات الإنقاذ ستكون الاستثناء ولن تتم إعادة غالبية الرهائن المتبقين إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وأضافت نقلا عن هؤلاء المسؤولين "أن مكان احتجاز العديد من المحتجزين غير معروف، وحتى لو كان معروفا فستكون مهمة الإنقاذ غير ممكنة في كثير من الحالات".

واعتبروا أن "تعقيد عملية تحرير المحتجزين في النصيرات، والعنف الذي رافقها يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العثور على المحتجزين وإخراجهم".

ورجح المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون، حسب الصحيفة، أن تغير حركة حماس تكتيكاتها و"تسعى إلى نقل المزيد من المحتجزين إلى الأنفاق وربما بعيدا عن متناول القوات الخاصة الإسرائيلية".

وقال رئيس سابق لقسم بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لـ "نيويورك تايمز" إن "إطلاق سراح المحتجزين الأربعة إنجاز تكتيكي في نهاية المطاف لا يغير الجانب الإستراتيجي"، مضيفا أنه "لا يمكن إنقاذ المحتجزين إلا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".

