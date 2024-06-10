بالفيديو - عملية استهداف ثكنتي بيت هلل وزرعيت شمال فلسطين

فيديو يوثق عملية استهداف ثكنتي بيت هلل وزرعيت التابعتين لجيش العدو الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/PoBOvcYBYl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2024
فيديو يوثق عملية استهداف ثكنتي بيت هلل وزرعيت التابعتين لجيش العدو الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/PoBOvcYBYl
نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة غير دبلوماسية إلى حد ما على منصة "إكس"، يسخر فيها من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونائبته يولاندا دياز، بسبب نتائج حزبيهما في الانتخابات الأوروبية.
استدعت إسرائيل، الاثنين، سفيرة سلوفينيا لديها و"وبختها" بعد اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية، في خطوة كانت دول أوروبية أخرى خطتها مؤخرا.