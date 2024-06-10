بالفيديو - عملية استهداف ثكنتي بيت هلل وزرعيت شمال فلسطين

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة غير دبلوماسية إلى حد ما على منصة "إكس"، يسخر فيها من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونائبته يولاندا دياز، بسبب نتائج حزبيهما في الانتخابات الأوروبية.



