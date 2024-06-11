العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة "تشخيص خاطئ"!

وأشارت وسائل إعلام محلية، انه تم عتراض مسيرة فوق حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني.

لكن فيما بعد أعلن المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا حيث أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه لكن تبين فيما بعد أنه "تشخيص خاطئ ".