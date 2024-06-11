العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة "تشخيص خاطئ"!

وأشارت وسائل إعلام محلية، انه تم عتراض مسيرة فوق حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني.
إعلام العدو إسرائيلي: استمرار صفارات الإنذار في #حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني pic.twitter.com/icbPrBfXpl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 11, 2024
إعلام العدو إسرائيلي: استمرار صفارات الإنذار في #حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني pic.twitter.com/icbPrBfXpl
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.