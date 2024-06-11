الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة "تشخيص خاطئ"!

2024-06-11 | 03:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة &quot;تشخيص خاطئ&quot;!
العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة "تشخيص خاطئ"!

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، الثلاثاء، بأنّ "صفارات الإنذار دوّت في مدينة حيفا لأوّل مرة منذ كانون الثاني 2024

وأشارت وسائل إعلام محلية، انه تم عتراض مسيرة فوق حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني. 

لكن فيما بعد أعلن المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا حيث أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه لكن تبين فيما بعد أنه "تشخيص خاطئ". 
 

العدو الإسرائيلي: إنذارات حيفا كانت نتيجة "تشخيص خاطئ"!

عربي و دولي

حيفا

إسرائيل

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المتحدث باسم جيش العدو: تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا حيث أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه لكن تبين فيما بعد أنه "تشخيص خاطئ"
روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين
06:10

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

06:10

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024