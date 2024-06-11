إيران تدين البيان الأمريكي الفرنسي المشترك.. وتقدم نصيحة لـ ماكرون!

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، البيان المشترك لرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، واعتبره مرفوضا بالكامل، موجها نصيحة إلى الرئيس الفرسي إيمانويل ماكرون بعدم اتباع سياسات واشنطن، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف كنعاني، "كما قلنا مرات عديدة، تلتزم الجمهورية الإيرانية بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والالتزامات الدولية وعلى أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات"، متابعا: "الدور المعروف للجمهورية الإسلامية في إرساء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومحاربة الجماعات الإرهابية من أجل تعزيز الأمن الدولي أمر لا يمكن إنكاره".