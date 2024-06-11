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عربي و دولي

إيران تدين البيان الأمريكي الفرنسي المشترك.. وتقدم نصيحة لـ ماكرون!

2024-06-11 | 04:01
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إيران تدين البيان الأمريكي الفرنسي المشترك.. وتقدم نصيحة لـ ماكرون!
إيران تدين البيان الأمريكي الفرنسي المشترك.. وتقدم نصيحة لـ ماكرون!

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن المضامين المناهضة لإيران في البيان الأمريكي الفرنسي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن لها أهدافا ودوافع سياسية وتعد استمرارا للسياسات الفاشلة السابقة.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، البيان المشترك لرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، واعتبره مرفوضا بالكامل، موجها نصيحة إلى الرئيس الفرسي إيمانويل ماكرون بعدم اتباع سياسات واشنطن، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف كنعاني، "كما قلنا مرات عديدة، تلتزم الجمهورية الإيرانية بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والالتزامات الدولية وعلى أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات"، متابعا: "الدور المعروف للجمهورية الإسلامية في إرساء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومحاربة الجماعات الإرهابية من أجل تعزيز الأمن الدولي أمر لا يمكن إنكاره". 

إيران تدين البيان الأمريكي الفرنسي المشترك.. وتقدم نصيحة لـ ماكرون!

عربي و دولي

ناصر كنعاني

قمة النورماندي

فرنسا

أميركا

إيران

إيمانويل ماكرون

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رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين
06:10

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

06:10

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

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