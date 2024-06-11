بلينكن عن مقترح الهدنة: نتنياهو ملتزم وحماس تبعث الأمل!

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تل أبيب أن محادثات حول "خطط اليوم التالي" للحرب في غزة ستستمر خلال اليومين المقبلين. وأكد بلينكن أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن التزامه بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

