رئيس المجلس الاوروبي زار ميقاتي في الأردن: نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين

إستقبل ئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.

وفي خلال الاجتماع أكد رئيس المجلس الاوروبي" تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرا" الى ان القادة الاوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون ان مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية".