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عربي و دولي

رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

2024-06-11 | 06:10
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رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين
رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

 
في خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة نظيره الاسباني على الدعم المستمر للبنان في كل المجالات وخصوصا من خلال المشاركة الاسبانية الفاعلة في قوات اليونيفيل.كما جدد تهنئة سانشيز على قرار اسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها  في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين.

بدوره شدد شانشيز على ان بلاده تدعم  لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعيات هذا النزوح، ووعد بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وردا على طلب وزير البيئة ابدى رئيس وزراء اسبانيا الاستعداد لدعم لبنان بالخبرات الخاصة بتأسيس شرطة بيئية وبحماية الاحراج والمحميات ونقل تجربة اسبانيا في هذا المجال. وتقرر ان تتم متابعة هذا الملف عبر سفارتي البلدين.

وزير الدولة البريطاني

كما استقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والادنى اللورد احمد.
رئيس الوزراء الإسباني اجتمع مع ميقاتي: بلادنا تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين

عربي و دولي

ميقاتي

رئيس الوزراء الاسباني

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رئيس المجلس الاوروبي زار ميقاتي في الأردن: نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين

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رئيس المجلس الاوروبي زار ميقاتي في الأردن: نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين
05:20

رئيس المجلس الاوروبي زار ميقاتي في الأردن: نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين

إستقبل ئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
وفي خلال الاجتماع أكد رئيس المجلس الاوروبي" تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرا" الى ان القادة الاوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون ان مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية".

05:20

رئيس المجلس الاوروبي زار ميقاتي في الأردن: نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين

إستقبل ئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.
وفي خلال الاجتماع أكد رئيس المجلس الاوروبي" تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرا" الى ان القادة الاوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون ان مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية".

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