غوتيريش: الوضع المتردي في غزة يزداد تفاقما مع تعثر دخول المساعدات ندعو جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة بايدن

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.
إستقبل ئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.وفي خلال الاجتماع أكد رئيس المجلس الاوروبي" تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرا" الى ان القادة الاوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون ان مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية".