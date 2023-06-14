جورج خباز يعلق على أنباء علاقته العاطفية بـ كاريس بشار

وفي التفاصيل، أكد جورج خلال حديث ضمن برنامج "كل يوم بيومه"، على الصداقة المتينة التي تجمعه بالفنانة السورية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه خلال السباق الرمضاني.

وقال ضاحكا: "أنا متواجد في تونس للعمل. يا ريت الأخبار صحيحة. أنا على علاقة صداقة متينة مع كاريس".