جورج خباز يعلق على أنباء علاقته العاطفية بـ كاريس بشار
علّق الفنان اللبناني جورج خباز، على الأنباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حول دخوله بعلاقة غرامية مع الفنانة السورية كاريس بشار، التي شاركته في بطولة مسلسل "النار بالنار" خلال شهر رمضان الماضي.
وفي التفاصيل، أكد جورج خلال حديث ضمن برنامج "كل يوم بيومه"، على الصداقة المتينة التي تجمعه بالفنانة السورية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه خلال السباق الرمضاني.
وقال ضاحكا: "أنا متواجد في تونس للعمل. يا ريت الأخبار صحيحة. أنا على علاقة صداقة متينة مع كاريس".