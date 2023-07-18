تطورات قضائية جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب وهذه الشركة.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، اكد المحامي حسام لطفي أن شيرين ملتزمة بعقدها مع شركة "روتانا"، وانتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه الى الشركة لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة "روتانا"، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.هذا وكشف محامي شيرين أنه قدّم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأغاني التي تملك "روتانا" حقوقها، من دون موافقة الفنانة المصرية، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدّم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.من جهته، تقدّم دفاع شركة "روتانا" بترجمة تحويلات من البنك إلى شيرين، وطالب من خلالها بإلزامها سداد تعويض مادي يقدّر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك لعدم التزامها ببنود التعاقد، والتي نصت على تقديم ألبومين يضم كلٌ منهما 10 أغنيات، وتصوير فيديو كليبين، وإحياء 3 حفلات غنائية.الجدير ذكره ان شركة "روتانا" سبق أن أعلنت التصالح مع شيرين عبد الوهاب وكشفت عن "القادم الجميل" من حفلات ومناسبات فنية يتعاونا فيها بعد نزاع قضائي طويل، وأكدت الشركة أن شيرين عادت الى "بيتها الكبير".