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فن

طفلة رضيعة تجبر نانسي عجرم على التوقف عن الغناء خلال حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

2023-09-17 | 06:52
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طفلة رضيعة تجبر نانسي عجرم على التوقف عن الغناء خلال حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل
طفلة رضيعة تجبر نانسي عجرم على التوقف عن الغناء خلال حفلها في قبرص.. اليكم ما حصل

احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر للقاء فنانته المفضلة ومشاركتها اجمل الاوقات والاستمتاع بأغنياتها المميزة.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، فأشعلت الاجواء حيث راح الحاضرون يرددون كلمات اغنياتها ويتفاعلون معها بشكل لافت، معبرين عن سعادتهم بلقاء نانسي.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي طغت على الحفل، اذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر نانسي عجرم وهي تحمل طفلة رضيعة على المسرح وتلتقط الصورة معها، معبرة عن حبها الشديد لها، اذ عمدت الى التوقف عن الغناء لحمل الطفلة بعد ان اعطت الميكروفون لاحد الاشخاص من الجمهور وراحت تمايز الطفلة بحب وسعادة.
تصرف نانسي هذا لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على تواضعها وقربها من الجمهور، واشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمع نانسي بالاطفال بشكل عام، اذ تحرص على الاهتمام بهم والتعبير عن حبها لهم.

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