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فن

وفاة والد وديع الشيخ وفارس اسكندر أول المعزين

2023-09-18 | 04:00
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وفاة والد وديع الشيخ وفارس اسكندر أول المعزين
وفاة والد وديع الشيخ وفارس اسكندر أول المعزين

فُجع الفنان اللبناني وديع الشيخ، بوفاة والده سعد الله الشيخ، الملقّب بـ"نادر الشيخ".

وفي منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، أعلن وديع الشيخ خبر الوفاة، اذ نشر صورة لوالده الراحل وارفقها بالتعليق التالي: "فُجع الفنان وديع الشيخ صباح اليوم بموت والده الذي أدمى قلبه... ومن خلال هذا المصاب الأليم، يعتذر وديع الشيخ من جمهوره عن إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر".
من جهته، الشاعر اللبناني فارس اسكندر، وهو الصديق المقرب لـ وديع الشيخ، نشر على حسابه عبر انستغرام صورة ظهر فيها برفقة والده الفنان محمد اسكندر خلال تقديمهما واجب العزاء، اذ حرصا على أن يكونا الى جانب وديع في هذا المصاب الاليم.
وقد أرفق فارس اسكندر الصورة بتعليق قال فيه: "والد الفنان والأخ في ذمة الله، ألله يرحمك أبو وديع الشيخ ويصبر قلب عيلتك".
هذا وقد تضاربت المعلومات المتداوَلة حول ملابسات الوفاة، اذ نشرت بعض المواقع أن سبب الوفاة هو تعرض والد وديع الشيخ لإصابة برصاصة في البطن، استدعت دخوله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة متأثّراً بإصابته".
في المقابل، ورد في موقع "الفن"، الذي قال انه تواصل مع مرافق وديع الشيخ، يدعى حسين برو، قال ان والد وديع الشيخ توفي جراء اصابته بسكتة قلبية يوم أمس، وكان نجله وديع الشيخ برفقته.

وبحسب الموقع، ذكر برو أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن طريقة وفاة والد وديع الشيخ مجرد شائعات.

 واضاف انه سيتم الدفن غداً في البقاع في منطقة الفاكهة وهي بلدة العائلة، كما ستقام مراسم العزاء في بيروت يوم الجمعة المقبل.


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فن و منوعات

فن

وديع الشيخ

فارس اسكندر

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