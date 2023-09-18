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فن

نوال الزغبي و محمد رمضان يتصالحان مباشرة على الهواء بعد خلاف دام لأكثر من عام

2023-09-18 | 05:33
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نوال الزغبي و محمد رمضان يتصالحان مباشرة على الهواء بعد خلاف دام لأكثر من عام
نوال الزغبي و محمد رمضان يتصالحان مباشرة على الهواء بعد خلاف دام لأكثر من عام

بعد خلافات استمرت لأكثر من عام، تم الصلح بين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي و الممثل المصري محمد رمضان، بوساطة من الاعلامي اللبناني جمال فياض خلال تواجدهم في حفل "الموريكس دور" ليل امس.

وفي التفاصيل، دعا جمال فياض كل من نوال الزغبي و محمد رمضان الى المسرح بطريقة غير متوقعة، وقام فياض بالتوسط والتقريب بين الفنانين ليت م الصلح على الهواء مباشرة.

يُشار إلى أن الخلاف بين نوال ومحمد بدأ بسبب تصريحات سابقة لنوال الزغبي حيث أكدت أنها لا تعرف محمد رمضان، مما دفعه للسخرية منها.

وجاءت تصريحات نوال خلال مقابلة إعلامية أُجريت على قناة مصرية في شهر شباط 2022، وأثناء الحلقة، سألت المذيعة نوال عن رأيها في أغاني محمد رمضان وإمكانية تعاونها معه، فأجابت بقولها: "عندما أقوم بعمل دويتو، فإنني أفضل العمل مع فنانين كبار مثل وائل كفوري أو عمرو دياب، أما محمد رمضان فلا أعرفه تمامًا، فهل هو موجود في الصين؟ لا أعلم إذا كان لديه أعمال فنية أساسًا".

 
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محمد رمضان

نوال الزغبي

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