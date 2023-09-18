بطلة "التفاح الحرام" شيفال سام تفاجئ الجميع بغنائها للسيدة فيروز في حفل الموريكس دور

يبدو ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو قرر بحذر الابتعاد عن الأضواء والاحتفاظ بالخصوصية خلال زيارته لأحد فنادق لندن بصحبة العارضتين جورجيا غريس مارتن ونور رزق، الا ان مصوري الباباراتزي تمكنوا من التقاط صور للنجم البالغ من العمر 48 عامًا وهو يحاول إخفاء وجهه وارتداء قبعة بيسبول عند وصوله إلى الفندق.



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