بطلة "التفاح الحرام" شيفال سام تفاجئ الجميع بغنائها للسيدة فيروز في حفل الموريكس دور

وفي التفاصيل، وبعد صعود شيفال على المسرح لاستلام جائزة الممثلة التركية البارزة، حرصت على توجيه التحية للشعب اللبناني من خلال الغناء للسيدة فيروز.
واختارت شيفال سام جزءا من أغنية "يا قمر أنا وياك"، وسط تفاعل كبير من الحضور.
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خبر حزين هز الوسط الفني اللبناني اذ توفي الفنان اللبناني حسين منذر المعروف بـ"أبو علي" ، بعد صراع طويل مع المرض لم يمهله طويلا.
احتفلت الممثلة السورية سحر فوزي بعيد ميلاد ابنتها الفنانة الشابة راما الراشد التي بلغت عاما الـ32.
يبدو ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو قرر بحذر الابتعاد عن الأضواء والاحتفاظ بالخصوصية خلال زيارته لأحد فنادق لندن بصحبة العارضتين جورجيا غريس مارتن ونور رزق، الا ان مصوري الباباراتزي تمكنوا من التقاط صور للنجم البالغ من العمر 48 عامًا وهو يحاول إخفاء وجهه وارتداء قبعة بيسبول عند وصوله إلى الفندق.