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فن

ليوناردو دي كابريو يتخفى للقاء عارضتين شهرتين وعدسات الباباراتزي تكشفه

2023-09-18 | 06:12
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ليوناردو دي كابريو يتخفى للقاء عارضتين شهرتين وعدسات الباباراتزي تكشفه
ليوناردو دي كابريو يتخفى للقاء عارضتين شهرتين وعدسات الباباراتزي تكشفه

يبدو ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو قرر بحذر الابتعاد عن الأضواء والاحتفاظ بالخصوصية خلال زيارته لأحد فنادق لندن بصحبة العارضتين جورجيا غريس مارتن ونور رزق، الا ان مصوري الباباراتزي تمكنوا من التقاط صور للنجم البالغ من العمر 48 عامًا وهو يحاول إخفاء وجهه وارتداء قبعة بيسبول عند وصوله إلى الفندق.

وظهر ليوناردو بإطلالة عفوية، حيث ارتدى جاكيتًا بومبر من الجلد باللون الأسود مع بنطلون جينز وتيشيرت بسيط. بينما قدمت العارضتين، جورجيا (29 عامًا) ونور (27 عامًا)، أنفسهما بإطلالات أنيقة ومتألقة خلال تلك اللحظة، حيث كانتا تستمتعان بفترة الراحة من مشاركتهما في عروض أسبوع الموضة في لندن.

 
ليوناردو دي كابريو يتخفى للقاء عارضتين شهرتين وعدسات الباباراتزي تكشفه

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فن

ليوناردو دي كابريو

leonardo de caprio

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