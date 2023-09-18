ليوناردو دي كابريو يتخفى للقاء عارضتين شهرتين وعدسات الباباراتزي تكشفه

وظهر ليوناردو بإطلالة عفوية، حيث ارتدى جاكيتًا بومبر من الجلد باللون الأسود مع بنطلون جينز وتيشيرت بسيط. بينما قدمت العارضتين، جورجيا (29 عامًا) ونور (27 عامًا)، أنفسهما بإطلالات أنيقة ومتألقة خلال تلك اللحظة، حيث كانتا تستمتعان بفترة الراحة من مشاركتهما في عروض أسبوع الموضة في لندن.