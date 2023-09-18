بالفيديو - سحر فوزي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها راما الرشد

ونشرت سحر فوزي عبر انشتغرام، مقطع فيديو يضم عددا من الصور التب جمعتها بابنتها، بالاضافة الى صور حملت فيها راما قالب الحلوى.

وعبر سحر، في تعليق على الفيديو، عن حبها الكير لابنتها اذ كتبت: "دلوعتي وعمري ونور عيوني.. كل عام وانت الحب كله".

وتفاعل متابعو سحر مع المنشور، متمنيين لـ راما عيد ميلاد سعيد وسنة مسلئة بالحب والنجاح.