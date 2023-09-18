بالفيديو - سحر فوزي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها راما الرشد

ونشرت سحر فوزي عبر انشتغرام، مقطع فيديو يضم عددا من الصور التب جمعتها بابنتها، بالاضافة الى صور حملت فيها راما قالب الحلوى.
وعبر سحر، في تعليق على الفيديو، عن حبها الكير لابنتها اذ كتبت: "دلوعتي وعمري ونور عيوني.. كل عام وانت الحب كله".
وتفاعل متابعو سحر مع المنشور، متمنيين لـ راما عيد ميلاد سعيد وسنة مسلئة بالحب والنجاح.
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A post shared by Sahar Fauzi Tamouk (@sahar.fauzi)
A post shared by Sahar Fauzi Tamouk (@sahar.fauzi)
خبر حزين هز الوسط الفني اللبناني اذ توفي الفنان اللبناني حسين منذر المعروف بـ"أبو علي" ، بعد صراع طويل مع المرض لم يمهله طويلا.
يبدو ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو قرر بحذر الابتعاد عن الأضواء والاحتفاظ بالخصوصية خلال زيارته لأحد فنادق لندن بصحبة العارضتين جورجيا غريس مارتن ونور رزق، الا ان مصوري الباباراتزي تمكنوا من التقاط صور للنجم البالغ من العمر 48 عامًا وهو يحاول إخفاء وجهه وارتداء قبعة بيسبول عند وصوله إلى الفندق.
احتفل الفنان اللبناني سعد رمضان بخطوبة شقيقه عمر ، وشارك سعد مع متابعيه أجواء الاحتفال العائلي البسيط الذي تم في منزل أسرة العروس.