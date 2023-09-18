وفاة الفنان اللبناني حسين منذر بعد صراع مع المرض والجمهور ينعاه: مسيرة نبيلة وروح كبيرة

ونعى عدد كبير من المتابعين الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، مشيرين الى حزنهم العميق لرحيله ومستذكرين مسيرته الفنية الحافلة و النضالية.

وجاء في بعض التعليقات: " مسيرة نبيلة وروح كبيرة وداعًا حسين منذر"أبو علي"، و " رحم الله الفنان حسين منذر، الذي ما زالت كلمات أغانيه الخالدة في قلوبنا وعلى ألسنتنا "وكلُّه لعيونك يا فلسطينا". وإنّا لله وإنّا إليه راجعون" و " وداعا مغني الثورة حسين منذر "أبو علي"

وفور اعلان وفاته، استذكر الجمهور الارث الكبير من الأغاني التراثية الوطنية وأغاني الثورة الفلسطينية التي تركها الراحل، منها: "يا ظريف الطول" و "جفرا وهي يالربع" و"من سجن عكا طلعت جنازة"، و "اشهد ياعالم علينا وع بيروت"و"هبّت النار" و "وصية ام" غيرها من الأغاني التي رددها الفلسطينيون في أعراسهم وحفلاتهم الوطنية.