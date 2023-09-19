إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء

وفي التفاصيل، كتبت عائلة الفنانة في منشور عبر انستغرام: "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين واسمحوا لنا ما نقدر نردّ على الاتصالات. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمسّ الحاجة له".
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A post shared by Manal M Mes (@jawaher_qq8)
A post shared by Manal M Mes (@jawaher_qq8)
أثارت الفنانة البحرينية شيماء سبت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو لها وعي ترقص مع سفير إسرائيلي أمام العلن.
احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، بعيد ميلادها، حيث شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق اجواء احتفالها بعيدها، وتكشف عن بعض الهدايا القيمة التي تلقتها في هذه المناسبة.
نشرت الممثلة البنانية ميرفا القاضي صورة جديدة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.