إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء

احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، بعيد ميلادها، حيث شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق اجواء احتفالها بعيدها، وتكشف عن بعض الهدايا القيمة التي تلقتها في هذه المناسبة.

