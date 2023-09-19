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فن

إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء

2023-09-19 | 03:31
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إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء
إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء

اتخذ الأطباء الذين يعالجون الفنانة الكويتية جواهر قرارا بوقف علاج السرطان عنها، فيما طالبت عائلتها الجمهور بالدعاء لها.

 

وفي التفاصيل، كتبت عائلة الفنانة في منشور عبر انستغرام: "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين واسمحوا لنا ما نقدر نردّ على الاتصالات. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمسّ الحاجة له".

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إيقاف علاج السرطان عن فنانة كويتية شهيرة وعائلتها تطلب الدعاء

فن و منوعات

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جواهر

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