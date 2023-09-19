زلة لسان تكشف زواج أديل من حبيبها.. تعرفوا على هويته

وفي التفاصيل، قامت امرأة كانت ضمن الحضور في الحفل الذي أحيته أديل في لاس فيغاس مساء أول أمس بالنداء على المغنية الشهيرة بصوت مرتفع، وطلبت منها الزواج على العلن قائلةً "هل تقبلي أن تتزوجيني؟"، لترد عليها أديل بلا تردد "لا يمكنك أن تتزوجيني، أنا واضحة، فحبيبي وزوجي هنا الليلة".

وترتبط النجمة أديل بعلاقة غرامية مع الوكيل الرياضي ريتش بول (41 عاماً) منذ قرابة العامين، وسبق أن خرجا للإعلان عن علاقتهما في يوليو عام 2021 خلال جلوسهما بجوار بعضهما البعض في إحدى مباريات كرة السلة بالدوري الأمريكي للمحترفين NBA.