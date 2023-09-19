بالفيديو- شيماء سبت توضح حقيقة رقصها مع سفير "إسرائيلي"

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو يزعم رقصها مع السفير الاسرائيلي في يوم ميلادها.

وأوضحت شيماء سبت أن مقطع الفيديو قديم، كما أن الشخص الذي كانت برفقته ليس السفير "الاسرائيلي" في دكتور تجميل أشرف على بعض الاجراءات التجميلية مؤخرًا.

ولفتت شيماء إلى أنها لم تقدم على الإساءة لأي من الطوائف الدينية، منكرةً ما جرى تداوله قائلة: “أنا اسمي شيماء محمد سالم سبت سعد من المحرك من الطائفة السنية، أنا عمري في حياتي كلها ما غلطت على أي طائفة وأي دين وأي بني آدم..أنا إنسانة مسالمة، ما لي شغل بالدين ولا بالسياسة وأحترم كل طائفة ودين وإنسان من أي جنسية”.

وأكدت أنها تحترم الجميع باسم الإنسانية والأخلاق؛ فهي ترى لكل شخص معتقداته وأفكاره وتقاليده، وشددت أن لديها أصدقاء من جميع الطوائف والمذاهب والأديان.

وأشارت شيماء سبت إلى أنها لا تستطيع الصمت إزاء الإساءة التي تتعرض لها وإقحام اسمها في قضايا لا علاقة لها بها، مُشيرةً إلى أنها خسرت عملها مع العديد من الشركات، وهددت كل من حاول تشويه سمعتها بتقديم شكاوي في حقهم لدى الجرائم الالكترونية.

وفي الختام نشرت فيديوهات لدكتور التجميل أثناء تواجدها في عيادته، مطالبةً الجميع باستخدام أعينهم ليستطيعوا الرؤية بشكل جيد.