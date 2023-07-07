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كرة القدم

فينيسيوس ونجمة OnlyFans الإباحية معاً في الفندق

2023-07-07 | 03:55
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فينيسيوس ونجمة OnlyFans الإباحية معاً في الفندق
فينيسيوس ونجمة OnlyFans الإباحية معاً في الفندق

لاعبة الكرة الطائرة التي تحولت إلى نجمة على موقع OnlyFans

مشجعو كرة القدم مقتنعون بأن فينيسيوس جونيور يواعد كي ألفيس، لاعبة الكرة الطائرة التي تحولت إلى نجمة على موقع OnlyFans الإباحي.
ولم يتم تصوير الثنائي البرازيلي معاً، لكن متابعي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنجمين يعتقدون أنهما أمضيا الليلة معاً مؤخراً، وبدأت الشائعات، بعد أن لاحظ متابعوهما أنهما نشرا تحديثات قصة على انستغرام من غرفة الفندق نفسها في ساو باولو.
فقد شارك فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد صورة سيلفي له في خزانة ملابس في الفندق الفاخر مع متابعيه البالغ عددهم 40 مليون يوم الأربعاء، وكانت مظلة خضراء وحقيبة لويس فويتون بقيمة 2500 جنيه إسترليني مرئية في صورة فيني الشخصية.
ثم نشرت ألفيس صورة سيلفي مماثلة في خزانة ملابس بدت متطابقة مع تلك التي كان فينيسيوس جونيور فيها في غضون ساعة واحدة فقط، ولاحظ متابعو الثنائي أن المظلة الخضراء المعلقة على الحائط في صورة فينيسيوس كانت في صورة ألفيس.
وأكسبت البطولات في ملعب الكرة الطائرة واللقطات المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ألفيس 11.9 مليون متابع على انستغرام، وقام العديد من متابعي الجميلة البرازيلية برمي النقود للاشتراك في OnlyFans، والتي تدعي أنها تكسبها "50 مرة" أكثر مما تكسبه من الكرة الطائرة.
 
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فينيسيوس جونيور

كي ألفيس

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