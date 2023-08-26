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كرة القدم

بعد فضيحة القبلة.. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

2023-08-26 | 09:40
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بعد فضيحة القبلة.. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني
بعد فضيحة القبلة.. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس موقتًا بسبب قضية تقبيله للاعبة منتخب بلاده التي أثارت ضجة كبيرة.

وكان الفيفا أعلن بدء إجراءات ضد روبياليس بعد واقعة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في الفم من دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.

وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنكلترا في النهائي، غضبًا شديدًا داخل وخارج إسبانيا، وقالت هيرموسو إنها "لا يجب أن تمر من دون عقاب". 

وذكر الفيفا في بيان "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادًا إلى الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات". 

وأضاف: "ربما تتضمن الوقائع خرقًا للمادة 13 بميثاق الانضباط للفيفا والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين". 
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لويس روبياليس

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