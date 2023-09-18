الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - مضمون المكالمة الهاتفية التي دمّرت لويس روبياليس

2023-09-17 | 23:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - مضمون المكالمة الهاتفية التي دمّرت لويس روبياليس
فيديو - مضمون المكالمة الهاتفية التي دمّرت لويس روبياليس

تغيرت الحياة في كرة القدم في إسبانيا

في أقل من شهر، تغيرت الحياة في كرة القدم في إسبانيا، وأصبح بيدرو روشا الرئيس المؤقت، حتى تبدأ العملية الانتخابية في شباط - فبراير 2024، فما حصل في المكالمة الهاتفية التي أدت الى ذلك؟.
كل شيء تغير فجأة بعد مكالمة هاتفية من ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الى لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الاسباني، الذي كان يعرف في أعماقه أنه انتهى، لكنه لم يرغب في الاعتراف حتى جاءه الاتصال، فعرف أن الستار قد سقط نهائيا.
كان كلام تشيفرين مدوياً وفق ماركا "إما أن تستقيل أو أطردك"، ولا مجال لمزيد من التأخير، وكان الرئيس يتحدث عن منصب روبياليس كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وعضو اللجنة التنفيذية، ففكر في امكانية البقاء داخل الهيكل التنظيمي لأعلى هيئة أوروبية، كما فعل آخرون تركوا مناصبهم في اتحاداتهم.
وبالفعل، استقال روبياليس على الفور، ولكن أحلامه الاوروبية لم تكن واقعية، وخسائره المعنوية والمادية ستكون هائلة.
 
مقالات ذات صلة
فيديو - مضمون المكالمة الهاتفية التي دمّرت لويس روبياليس

رياضة

كرة القدم

بيدرو روشا

ألكسندر تشيفرين

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم

لويس روبياليس

ماركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
15 لاعباً لم يغادروا مع الفريق .. اليكم السبب الغريب !
فيديو - هدف رائع من منتصف الملعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

روما سحق إمبولي بسباعية نظيفة .. إليكم الأهداف
00:01

روما سحق إمبولي بسباعية نظيفة .. إليكم الأهداف

ضمن الجولة الرابعة من الدوري الايطالي

00:01

روما سحق إمبولي بسباعية نظيفة .. إليكم الأهداف

ضمن الجولة الرابعة من الدوري الايطالي

هل يلعب ميسي في الألعاب الاولمبية بمواجهة مبابي؟
23:47

هل يلعب ميسي في الألعاب الاولمبية بمواجهة مبابي؟

لم يمر عام منذ وصول ميسي إلى ذروة مسيرته مع المنتخب الوطني

23:47

هل يلعب ميسي في الألعاب الاولمبية بمواجهة مبابي؟

لم يمر عام منذ وصول ميسي إلى ذروة مسيرته مع المنتخب الوطني

15 لاعباً لم يغادروا مع الفريق .. اليكم السبب الغريب !
23:46

15 لاعباً لم يغادروا مع الفريق .. اليكم السبب الغريب !

حلّ لاس بالماس ضيفاً أمس الاحد على اشبيلية

23:46

15 لاعباً لم يغادروا مع الفريق .. اليكم السبب الغريب !

حلّ لاس بالماس ضيفاً أمس الاحد على اشبيلية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023