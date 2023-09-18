15 لاعباً لم يغادروا مع الفريق .. اليكم السبب الغريب !

حلّ لاس بالماس ضيفاً أمس الاحد على اشبيلية

حلّ لاس بالماس ضيفاً أمس الاحد على اشبيلية في ملعب سانشيز بيزخوان، في مباراة انتهت إلى فوز اول هذا الموسم لاصحاب الارض، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الاسباني.

وكان اللافت الحكاية التي سبقت المباراة، وتحديداً فيما يتعلق بلاس بالماس، حيث بقي 15 لاعبا واثنان من الفيزيائيين على الأرض، ولم يتمكنوا من ركوب الطائرة التي أقلّت البعثة متجهة من مدريد إلى إشبيلية.

تأخرت الطائرة قليلاً، وحصل نوع من سوء الفهم، فانتقل هؤلاء الى الكافتيريا، وتأخروا في العودة لتقلع من دونهم، الى أن تم نقلهم لاحقاً في رحلة بديلة إلى إشبيلية.









