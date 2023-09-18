هل يلعب ميسي في الألعاب الاولمبية بمواجهة مبابي؟

لم يمر عام منذ وصول ميسي إلى ذروة مسيرته مع المنتخب الوطني

لم يمر عام منذ أن وصل ليونيل ميسي إلى ذروة مسيرته مع المنتخب الوطني، من خلال رفع كأس العالم، فهل يُحتمل أن يكون لديه هدف آخر وهو تمثيل الأرجنتين في الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

وفي حديث لخافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب تحت 20 عاماً، ترك الباب مفتوحا له ولأنخل دي ماريا "سيكون من دواعي فخرنا الحصول على بطلين عالميين في الفريق".

وللذكرى، كان النجم الكبير قد افتتح مسيرته بميدالية ذهبية في اولمبياد بكين، وقد يرغب في إنهائها بميدالية أخرى في باريس، وستكون المشكلة الأكبر هي الروزنامة المزدحمة، ما بين كوبا أميركا والألعاب الاولمبية.

واحدة من أكبر عوامل الجذب لهذا الوجود المحتمل للأرجنتيني هي إمكانية تكرار المباراة النهائية لكأس العالم ضد كيليان مبابي، حيث تبدو رغبة الفرنسي في أن يكون في الألعاب التي تنظمها بلاده واضحة، وجنبا إلى جنب مع الفريق المثير للإعجاب بقيادة تييري هنري.



